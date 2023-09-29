شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى قرعة الدور التمهيدي لكاس مصر الجديد الأثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر اتحاد الكرة، الأندية المتواجدة بالأقسام الثاني (ب) والثالث والرابع، بإجراء قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم 2024/2023، يوم الاثنين المقبل بمقر اتحاد الكرة.

حدد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباريات كأس مصر ومؤجلات مسابقة الدورى العام في الموسم الجديد.

وأعلنت رابطة الأندية مؤخراً جدول مباريات الدور الأول من عمر الدورى الجديد، وشهد تأجيل بعض مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بسبب المشاركات الإفريقية لهذه الفرق.

كما رفضت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب مقترح إيقاف الدوري خلال إقامة بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والتي تقام بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.