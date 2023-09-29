شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، للتدريبات اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل، قبل بداية الاستعداد للمقاولون العرب.

ومن جانبه، عبر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على بلدية، وأن فريقه نفذ الضغط بشكل مثالى فى الشوط الأول، موضحاً أن نتيجته كان من الممكن أن تنتهى بأكثر من هدف خاصة أن الفريق السكندرى أضاع العديد من الفرص.

وأشار المدير الفنى لسموحة إلى أن أداء لاعبيه لم يعجبه فى الشوط الثانى، مؤكداً أنه هددهم بخصم أموال من مستحقاتهم حال تراجع مستواهم، حيث افتتح التسجيل لسموحة أحمد خالد السيد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف عمرو قلاوة الهدف الثانى للفريق السكندرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 56.

ويعانى بركات حجاج مدافع من الإصابة بمزق في عضلات البطن السفلى والتي أثرت بدورها على عضلات الضامة للاعب والتي تحتاج لوقت طويل وهو ما أبعدته عن مباراتى سموحة أمام زد وبلدية المحلة ومن المقرر أن يواصل الغياب لمدة شهر إضافى.

ويحتاج بركات حجاج لمدة شهر من أجل التعافى بشكل كامل من الإصابة والمشاركة في التدريبات ومن ثم مباريات سموحة المقبلة سواء في الدورى أو كأس رابطة الأندية أو الكأس الجديد.