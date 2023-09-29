شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستدرج سان جورج الإثيوبى فى نزهة كروية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره فريق سان جورج الاثيوبى في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.

ولعب الأهلي ضد سان جورج ذهاباً وإياباً في البطولة القارية على ستاد القاهرة طبقاً لإتفاق بين مسئولي الناديين بعد قرار الكاف بأن الملاعب الإثيوبية غير مطابقة للمواصفات.

واختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على مطالبة لاعبيه بضرورة إستمرار نغمة الانتصارات وعدم الاستهانة بالمنافس لحسم الصعود لدور الستة عشر بالبطولة الافريقية التي يحلم بالتتويج بلقبها.

ويفقد الاهلى في مباراة سان جورج الاثيوبى جهود أكثر من لاعب أبرزهم صلاح محسن للإصابة وأنتوني موديست، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق كما يغيب كلاً من محمود متولي، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة.

في المقابل يستعيد الاهلى جهود لاعبه المغربى رضا سليم جناح الفريق فى مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف وغاب رضا سليم عن مواجهة الذهاب أمام سان جورج بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية

يحاول كولر اللجوء إلى سياسة التدوير في مباراة الليلة لتفادي تعرض لاعبيه للإجهاد في ظل استعداد الأهلي للمشاركة في عدد كبير من البطولات مثل دوري أبطال أفريقيا ودوري أفريقيا لكرة القدم والدوري المصري وكأس مصر في نسختيه القديمة والجديدة وكأس الرابطة وبطولة النخبة المصرية وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

ويرغب كولر في إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، أبرزهم علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأليو ديانج وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

في المقابل ، أكد زيدهون شيجيتا مدرب سان جورج الإثيوبي أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلى وحث لاعبيه على القتال أمام بطل أفريقيا لتعويض نتيجة مباراة الذهاب قائلا :"الأهلي الأفضل والأكبر في القارة الأفريقية، وجميع لاعبيه يحظون بأهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، وهذا غير جيد بالنسبة لنا".

وتابع: “هناك الكثير لنتعلمه أمام خصم بحجم الأهلي، كما أننا سنستعيد خدمات اللاعبين الدوليين قبل هذه المواجهة التي سنقاتل للفوز بها".

ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.

حصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.

وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية.