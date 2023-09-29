رضا سليم على رأس 9 غيابات تحاصر الأهلى الليلة أمام سان جورج الإثيوبى

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة رضا سليم صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وأكرم توفيق بسبب الاصابة والفرنسى موديست بسبب عدم القيد.

و اختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.