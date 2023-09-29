شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم على رأس 9 غيابات تحاصر الأهلى الليلة أمام سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة رضا سليم صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وأكرم توفيق بسبب الاصابة والفرنسى موديست بسبب عدم القيد.
حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف
الدفاع: كريم الدبيس - علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني
الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - كريم فؤاد
الهجوم: محمود كهربا - بيرسي تاو
و اختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.
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