الارشيف / اخبار الرياضه

رضا سليم على رأس 9 غيابات تحاصر الأهلى الليلة أمام سان جورج الإثيوبى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم على رأس 9 غيابات تحاصر الأهلى الليلة أمام سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة  فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

 

ويغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة رضا سليم صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء وأكرم توفيق بسبب الاصابة والفرنسى موديست بسبب عدم القيد.

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: كريم الدبيس - علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج - محمد الضاوي كريستو - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - كريم فؤاد

الهجوم: محمود كهربا - بيرسي تاو

 

و اختار الاتحاد الافريقى الكاف الحكم المالي بوبو تراوري كحكم ساحة لمباراة الاهلى الليلة، على أن يعاونه مواطناه أمادو جويسي، وفانتا إدريسا، وسيكون الحكم الرابع هو إبراهيم كيتا.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا