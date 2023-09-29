شكرا لقرائتكم خبر عن بالورود.. استقبال رسمى لبعثة منتخب مصر للبارا تايكوندو العائدة من المكسيك والان مع تفاصيل الخبر
حضر استقبال البعثة من جانب الاتحاد المصري المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد والدكتور حاتم كمال مدير النشاط الرياضي بالاتحاد.
وحققت مصر ميداليتين تاريخيتين من خلال البطلة الباراليمبية سلمي على والتي حصلت على الميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى فئة الـ G6 والميدالية الفضية لبطولة العالم لتصبح أول لاعبة مصرية وعربية وأفريقيا تنال هذا الشرف.
ضمت بعثة منتخب مصر المحاسب حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب البارا تايكوندو رئيسا للبعثة والمدرب العام الدكتور اسماعيل مهران واللاعبين سلمي على ، عبد الرحمن فرج ، عبد الرحمن إسماعيل.
واستعد المنتخب قبل البطولة من خلال معسكر تدريبى مشترك مع المنتخب البارالمبي السعودى والذى أقيم بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.
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