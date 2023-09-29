شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سان جورج منافس الأهلى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي اليوم الجمعة لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.

تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.