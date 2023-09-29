شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سان جورج منافس الأهلى فى بطولة دوري أبطال أفريقيا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر
تفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.
أكد زيدهون شيجيتا مدرب سان جورج الإثيوبي أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاهلى وحث لاعبيه على القتال أمام بطل أفريقيا لتعويض نتيجة مباراة الذهاب قائلا :"الأهلي الأفضل والأكبر في القارة الأفريقية، وجميع لاعبيه يحظون بأهمية كبرى على المستويين المحلي والدولي، وهذا غير جيد بالنسبة لنا".
وتابع: “هناك الكثير لنتعلمه أمام خصم بحجم الأهلي، كما أننا سنستعيد خدمات اللاعبين الدوليين قبل هذه المواجهة التي سنقاتل للفوز بها".
ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.
حصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.
وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية
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