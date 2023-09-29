شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الحكمة اللبنانى فى قبل نهائي بطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق كرة سلة الزمالك مع نظيره الحكمة اللبنانى فى منافسات الدور قبل النهائي من بطولة الدوحة الدولية التى تقام بقطر وتختتم غدا السبت.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة خلال المنافسات حيث تغلب على كل من الاهلى الليبى،ميرالكو الفلبيني، العربى الكويتي

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزون إلى المباراة النهائية، فيما تلعب الفرق أصحاب المراكز الثالث والرابع في كل مجموعة مباراتين لتحديد المراكز.

ويشارك الزمالك في البطولة بقائمة تضم كل من؛ وليد أحمد عبدالجواد وياسين ياسر عبدالوهاب وعلي أحمد عمر محمد وعمر هشام حسين وأحمد محمد انور عزب ومعاذ أيمن مصطفى و ادهم اليدا وأحمد ياسر عبدالوهاب وأحمد محمد محمود إسماعيل وعلي مصطفى محمد حجازي ومحمد إبراهيم عبده وزياد أيمن

ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.