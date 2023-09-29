كأس ليبرتادوريس: تعادل بوكا جونيورز وبالميراس سلبًا في ذهاب نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس: عاد بالميراس البرازيلي بتعادل سلبي امام مضيفه بوكا جونيورز الارجنتيني في العاصمة بوينوس أيريس الخميس في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

ومنح التعادل أفضلية لفريق بالميراس في سعيه للتأهل الى المباراة النهائية عندما يستضيف مباراة الاياب على ارضه في ساو باولو باحثا عن لقبه الرابع في المسابقة، مما سيجعله أفضل ناد برازيلي في تاريخ البطولة.

وامام مدرجات مكتظة على ملعب "لا بومبونيرا"، كان الضيوف الأفضل في بداية اللقاء فهدد المهاجم أرتور مرمى اصحاب الارض إلا أنّ تسديدته مرت بجانب القائم.

وكاد بوكا، حامل لقب المسابقة القارية ست مرات، يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 إلا ان رأسية مهاجمه الاوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني (36 عاما) مرت بجانب المرمى.

وتحوّل مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق الى ممرر، فهيأ كرة للشاب فالنتان باركو (19 عاما) على الجهة اليسرى الذي مررها بدوره عرضية للاوروغوياني الآخر ميغل ميرنتييل من دون ان يصيب الاخير المرمى.

وتوترت الاجواء في الدقيقة 59 عندما قامت الجماهير برمي كرة ثانية إلى أرض الملعب، في حين كان حارس بالميراس ويفرتون ينقذ فريقه من رأسية الكولومبي فرانك فابرا. ورغم أن ميرنتييل هز شباك الفريق البرازيلي، الا انّ حكم المباراة ألغى الهدف بعدما احتسب خطأ على فابرا الذي قام بدفع من الخلف ماركوس روشا.

ويفرتون يتألق مجدداً

وتألق ويفرتون مجدداً بابعاد كرة باركو، تابعها كافاني من دون أن ينجح في تحويلها داخل الشباك.

قال ويفرتون عقب التعادل السلبي "لقد كانت مباراة صعبة، حصل كل من الفريقين على فرص وحاولنا تحقيق الفوز ولكن خارج الديار، وقد حققنا هذه النتيجة بشق الأنفس والآن علينا أن نستعد لمباراة الإياب أمام جماهيرنا ونأمل في أن نتمكن من بلوغ النهائي".

وفشل بوكا في التحضير بأفضل طريقة ممكنة لمباراة الـ "سوبركلاسيكو" المحلية أمام غريمه التقليدي ريفربلايت الأحد.

وتحتدم المنافسة ايضا في المواجهة الثانية في المربع الذهبي للمسابقة القارية بعدما تعادل فلومينينسي البرازيلي ومواطنه إنترناسيونال 2-2 الاربعاء على ملعب ماراكانا.

وتقام مباراة الإياب في بورتو أليغري الاربعاء المقبل.