بينهم إسم مفاجأة.. تعرف على المرشحين لخلافة أوسوريو في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن وجود رغبة داخل نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني جديد، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حال رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الحالى، بسبب الأداء المتراجع للفريق خلال المباريات الماضية وأخرها مواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إنه حال خسارة الفريق من أرتا سولار الجيبوتى والخروج من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، سيتم الاجتماع مع المدير الفني الكولومبي أوسوريو ومناقشة رحيله دون تحمل القلعة البيضاء قيمة الشرط الجزائي، خاصة وأن الأبيض سيكون مطالبَا بسداد قيمة الشرط الجزائي له 300 ألف دولار أي أكثر من 9 ملايين جنيه مصري، وهو مبلغ يصعب توفيره بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أنه ظهرت أصوات داخل النادى تطالب بالتعاقد مع طارق مصطفى لتولى المهمة الفترة الأخرة والبعض الأخر رشح حسام حسن وشقيقه إبراهيم.

وأكمل: "اقترح البعض أيضا عودة البرتغالي فيريرا لقيادة الفريق الفترة المقبلة، وظهرت أصوات أخرى تطالب بالبحث عن مدير فني أجنبي جديد لم يسبق له العمل في الدوري المصري".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم غد السبت، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتسلح الزمالك بجماهيره وخاصة بعد موافقة الجهات الأمنية حضور 30 ألف مشجع، ويسعى الفريق من أجل تعويض لقاء الذهاب، الذي أقيم في تنزانيا، وخسره الفريق الأبيض بهدفين للاشيء ما يشعل لقاء الإياب بين الفريقين.