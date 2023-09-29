شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية يغادر إلى أوزبكستان لملاقاة أجمك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يغادر فريق القوة الجوية الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى أوزبكستان لمواجهة فريق أجمك الأوزبكي ضمن الجولة الثانية من بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري في الثاني من الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن فريق القوة الجوية كان قد تعادل في مباراته الأولى التي جرت في أربيل في 18 من الشهر الحالي مع ضيفه فريق سبهان الإيراني 2 ـ 2.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتخصيص طائرة خاصة لفريق القوة الجوية الأول لكرة القدم بهدف مواجهة فريق أجمك الأوزبكي في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري.

وقال خالد عبد الواحد كبيان، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الرياضة، في بيان إن «هذا التوجيه يأتي في إطار الدعم والمتابعة المتواصلة من رئيس الوزراء لجميع الأنشطة والأحداث الرياضية».

وقدم الفريق الركن محمد صوب الله محمد، رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي شكره إلى رئيس الوزراء العراقي على مبادرته.