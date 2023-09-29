شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنغو البرازيلي يقيل مدربه سامباولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقال فلامنغو، النادي الأكثر شعبية في البرازيل، مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي من منصبه بعد خمسة أشهر من توليه مهامه الفنية.

وقال فلامنغو في رسالة عبر منصة إكس (تويتر سابقاً):«لم يعد المدرب خورخي سامباولي وجهازه الفني على رأس الفريق الأحمر والأسود»، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل، مكتفياً بالتمني للمدرب الأرجنتيني «الحظ السعيد في باقي مسيرته».

وسينال سامباولي (63 عاماً) مبلغ 1.8 مليون يورو حسب شروط عقده وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، وذلك مقابل إنهاء عقده الذي كان من المرجح أن يستمر حتى 31 ديسمبر 2024.

وسيخلف تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق، سامباولي في قيادة الفريق.

وواجه سامباولي حملة انتقادات واسعة في الأسابيع الأخيرة بعد الخروج من الدور السادس عشر لمسابقة كوبا ليبرتادوريس على يد أولمبيا الباراغوياني، إضافة إلى نتائجه المتواضعة في الدوري المحلي حيث يحتل فلامنغو المركز السابع بفارق 11 نقطة عن بوتافيغو المتصدر.

وأنهت الخسارة في نهائي كأس البرازيل الأحد أمام ساو باولو (1-2 باجمالي المباراتين) مشوار سامباولي في النادي البرازيلي، حيث فقد فلامنغو حظوظه فعلياً بالظفر بأي لقب خلال العام الحالي.

وهذه التجربة الثالثة لسامباولي في نادٍ برازيلي، بعد سانتوس (2019) وأتلتيكو مينيرو (2020-2021).

وكان سامباولي أقيل ايضاً من تدريب إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي بعد خمسة أشهر من توليه مهامه، في ثاني تجربة له مع النادي الأندلسي بعد موسم 2016-2017، وكانت له تجارب أخرى مع مرسيليا الفرنسي (2021-2022)، إضافة إلى تدريب منتخبي تشيلي (2012-2016) الذي قاده إلى لقب مسابقة كوبا أمريكا عام 2015 والأرجنتين (2017-2018).