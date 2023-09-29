شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة والحدود يتعادلان استعداداً للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعادل فريق الشرطة مع فريق الحدود 1-1 في المباراة الودية التي جرت بينهما في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في دوري المحترفين العراقي في نسخته الأولى الذي ينطلق في 20 من الشهر المقبل.

تقدم فريق الحدود بهدف عن طريق لاعبه محمود أحمد، إلا أن الوجه الجديد مع فريق الشرطة حسين علي تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه.

وشهدت المباراة قيام أحمد صلاح، مدرب فريق الشرطة بزج مهند علي «ميمي»، في شوط المباراة الثاني، في خطوة لمنحه الثقة بعد تعرض اللاعب إلى إحباطات كثيرة نتيجة عدم نجاحه في خوض تجربة احتراف جديدة في الملاعب الأوروبية، إذ فشلت صفقته مع فريق بارتيزان الصربي قبل توقيع العقد الرسمي بينهما بوقت قليل، وكذلك مع فريق أوسيجك الكرواتي.

ويحرص صلاح على تأهيل «ميمي» للموسم الجديد بشكل تدريجي، لأنه يعتقد بأنه سيكون الورقة الرابحة بيده في خط الهجوم.