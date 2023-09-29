شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يصطدم بتطور الشباب في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تنطلق الجمعة مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين بأربع مواجهات تتصدرها قمة العاصمة بين الهلال والشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند العاشرة بتوقيت الإمارات، في حين تتجه الأنظار الساعة السابعة إلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل؛ حيث يحل النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيفاً على الطائي.

وعلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض يحل الاتحاد المتصدر ضيفاً على الفيحاء، ويستضيف الحزم فريق التعاون.

وفي قمة العاصمة يسعى الهلال ومدربه البرتغالي جيسوس إلى تحسين الصورة ومصالحة جماهير «الزعيم» بعد التعادل الأخير أمام ضمك 1-1، وهي النتيجة التي زادت من حجم الانتقادات صوب المدرب البرتغالي وأداء الفريق.

ويبحث البرازيلي نيمار عن وضع بصمته الأولى بعد ثلاث مباريات خاضها إلى جانب الهلال حتى الآن لم يستطع التسجيل فيها.

وفي الجانب الآخر يبحث الشباب عن انتصاره الثالث على التوالي في الدوري لتأكيد انتفاضته التي بدأت بفوزه على الفيحاء 1-0 ثم الحزم 4-1، إضافة إلى الفوز في كأس الملك على الباطن 2-1.

الفوارق تصب في مصلحة الهلال الذي يحتل المركز الثاني برصيد 17 نقطة متأخراً بنقطة عن الاتحاد المتصدر، ويمتلك الفريق كتلة من النجوم يتقدمهم نيمار، إلى جانب أبناء جلدته ميشائيل ومالكوم بجانب الثنائي الصربي سافيتش وميترفيتش، ويكمل المجموعة البرتغالي روبن نيفيز والدولي السعودي سالم الدوسري.

في الشباب تعقد الآمال على الجناح البلجيكي كراسكو وقوة وسط الميدان بوجود الأرجنتيني بانيغا والكولومبي كويلار الذي يخوض مباراة عاطفية أمام فريقه السابق.

وكان الفريقان قد لعبا في أغسطس الماضي ضمن نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية وفاز الهلال 3-1.

وفي حائل يبحث النصر صاحب الانتصارات المتتالية في آخر خمس جولات عن النقطة الثامنة عشرة ومواصلة الضغط على الاتحاد والهلال والتعاون والاتفاق أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

وسيكون الطائي صاحب المركز الثاني عشر في اختبار صعب أمام «العالمي» ونجومه بقيادة «الدون» والكرواتي بروزفيتش والسنغالي ماني إلى جانب المدفعجي البرازيلي تاليسكا والصانع البرتغالي اوتافيو.

على الورق الاحتمالات تصب في مصلحة رجال المدرب كاسترو، إلا إذا استطاع الطائي الملقب بصائد الكبار فعل ما عجز عنه الآخرون في الجولات الخمس الماضية.

وبطموح المحافظة على الصدارة يخوض حامل اللقب الاتحاد مباراته أمام الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي، بعد قرار رابطة الدوري نقلها من المجمعة إلى الرياض.

الاتحاد عائد من فوز صعب بركلات الترجيح على الخلود في كأس الملك، ويلعب في غياب نجمه الفرنسي كريم بنزيما، لكنه قد يستعيد الجمعة المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي كورنادو اللذين غابا عن المباريات الأخيرة.

ويدخل الفيحاء صاحب المركز التاسع بتسع نقاط ولديه ذكريات جيدة أمام الاتحاد، خاصة إذا ما نجح مدربه الكرواتي في تنفيذ مخططاته الدفاعية أمام الحارس الصربي المتألق فلاديمير.

وتبدو المهمة سهلة للتعاون، ثالث اللائحة، عندما يحل ضيفاً على الحزم الأخير في مباراة تصنف ضمن المواجهات الخاصة على مستوى منطقة القصيم.