شكرا لقرائتكم خبر عن آسو رستم في طريقه للزوراء العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى آسو رستم، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم وفريق الشرطة رغبته الكبيرة في الانتقال إلى صفوف فريق الزوراء وتمثيله في منافسات الدوري العراقي للمحترفين في نسخته الأولى قبل غلق أبواب الانتقالات الصيفية.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن « آسو رستم أبدى رغبة كبيرة في الانتقال إلى صفوف فريق الزوراء وتمثيله في منافسات دوري المحترفين العراقي الذي سينطلق في 20 من الشهر المقبل».

وأضاف، أن «البطاقة الرسمية للاعب آسو رستم هي بيد إدارة نادي الشرطة؛ حيث تسعى الأخيرة إلى عدم منحه لها، وهناك مفاوضات من أجل إنهاء الأمر، لأن اللاعب لم يعد يرغب في البقاء مع فريق الشرطة».

وأشار المصدر إلى أن «إدارة الشرطة طالبت اللاعب آسو رستم بالبقاء مع فريقها الكروي الأول والالتحاق بمعسكره التدريبي المقام حالياً في أربيل أو التنازل عن مستحقاته التي توجد بذمة إدارة نادي الشرطة، مقابل منحه بطاقة الاستغناء».

ولفت إلى، أن «رستم كان في زيارة إلى تركيا، وقد عاد منها مؤخراً، وهو يواصل الآن تدريباته في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من أجل انتظار حسم مسألة انتقاله من فريق الشرطة إلى فريق الزوراء؛ حيث أبدت إدارة الزوراء رغبتها الكبيرة في ضم اللاعب إلى صفوف فريقها الكروي الأول في الموسم المقبل».