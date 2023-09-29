شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة اليوم قبل الاستعداد لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية اليوم الجمعة ، في أعقاب الانتصار على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الممتاز.

هذا ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من غداً السبت تحضيرا للقاء القمة أمام الأهلي لحساب الجولة الثالثة من المسابقة.

يبدأ إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التحضير لمواجهة الأهلى المقرر إقامتها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.

ويراقب إيهاب جلال الأهلى في مواجهة سان جورج الإثيوبي من أجل دراسة كل نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لإيقاف خطورة لاعبيه والبحث عن ثغرة لحصد النقاط الثلاثة.

وطالب إيهاب جلال اللاعبين بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل تجميع النقاط وعدم تكرار سيناريو المواسم الماضية، خاصة بعد الهزيمة أمام زد، كما حذر اللاعبين من تكرار الأخطاء الساذجة التي تحدث في المباريات الماضية.

ويستعد فريق الإسماعيلى لمواحهة الأهلى يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى نايل 2023/ 2024.