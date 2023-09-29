الليلة.. الأهلي يواجه سان جورج في مهمة تأكيد التأهل لدور المجموعات الإفريقي.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يبحث الأهلي عن تكرار فوزه على فريق سان جورج الإثيوبي، والتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من البطولة القارية.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأحد الماضي قد انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

ويدرس المدير الفني للفريق الأحمر، مارسيل كولر، إراحة عدد من اللاعبين من تشكيل الفريق، في مباراة اليوم، لعدم المجازفة بعد خوض 3 مباريات قوية، في مستهل الموسم الجديد.

ويُفضل كولر إجراء بعض التغييرات في التشكيل، للحفاظ على سلامة لاعبيه، وتجنب وقوعهم فريسة للإصابات في بداية الموسم، بجانب إراحتهم للمباريات المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظره ارتباطات مهمة خلال الفترة المقبلة، أبرزها الدوري الأفريقي، الذي ينطلق في نسخته الأولي يوم 20 أكتوبر المقبل.

غيابات الأهلي

يدخل الأهلي مواجهة سان جورج في ظل غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابات، التي طالتهم في الفترة الماضية، وهم عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وخالد عبدالفتاح؛ إذ أنهم لن يلحقوا بموقعة اليوم أمام بطل إثيوبيا.

كما طالت الإصابة أيضا الثنائي صلاح محسن والوافد الجديد رضا سليم؛ إذ غابا عن تدريبات الفريق قبل مواجهة اليوم، وخرجا من قائمة المباراة، فيما شهدت قائمة اللقاء عودة كريم فؤاد، بعد أن غاب عن مباراة الذهاب.

موعد المباراة

من المقر أن تنطلق مباراة الأهلي وسان جورج في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة

تنقل مواجهة الاهلي وسان جورج على قناة ONTime Sports 1 .

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو.