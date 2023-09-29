«في لاعبين لعبوا سنين بالأهلي مجبوش نصف أهدافي».. محمد شريف يكشف كواليس رحيله عن المارد الأحمر.. ويرد على امكانية انضمامه لـ الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، كواليس رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان محمد شريف قد رحل عن صفوف النادي الأهلي خلال فرة الانتقالت الصيفية الماضية، لينضم لفريق الخليج السعودي.

وفي مداخلة هاتفية برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الخميس، قال محمد شريف: "قررت الرحيل عن الأهلي لأني كنت أعلم جيدًا انني لن يكون لي دور مع الفريق في الموسم الجديد".

وأضاف مهاجم الخليج السعودي: "لو كنت استمريت مع الأهلي أكثر من ذلك، كان الأمر أصبح صعبًا في المشاركة".

وواصل: "كان نفسي أكمل مع الأهلي بس مكنش ينفع"، مشيرا إلى أن الأمر ليس له علاقة بالمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وتابع: "كنت أرغب في الرحيل عن الأهلي وأنا نجم وهداف الفريق، الموسم الأخير لي مع الأهلي أقل موسم شاركت فيه، ورغم ذلك أحرزت 14 هدفًا، لو كل موسم لا أشارك كثيرًا وأحرز هذا العدد من الأهداف كنت تخطيت لاعبين كثيرين، كنت أصبحت ثاني أو ثالث هدافي النادي التاريخيين".

وأكمل: "كنت أريد الاستمرار لأنني حققت أرقامًا جيدة جدًا في فترة صغيرة رغم قلة مشاركتي وعمري 27 سنة، لو كنت بقيت وأنا لا أشارك كثيرًا، كان سهل جدًا أحرز 15 هدفًا كل موسم، أحرزت 61 هدفًا مع النادي، يوجد لاعبون كثيرون لعبوا مع الأهلي سنوات ولم يحرزوا نصفهم، لكنني شعرت بأن الأفضل لكل الأطراف هو الرحيل، عقدي مع نادي الخليج لمدة سنتين".

وبسؤاله هل ضياعك للفرص جعل كولر يدفع بـ كهربا بدلًا منك؟، أجاب شريف: "هذه كانت وجهة نظر المدير الفني وأحترمها، عندما كنت أشارك مستواي يكون جيدًا، كنت أتمنى الاستمرار مع الأهلي، ولكن شعرت أن الأفضل لي وللنادي أن أرحل، كان يتبقى لي موسم في عقدي وتحدثوا معي عن التجديد".

وردا على سؤال، "هل يوجد بند في عقدك أن عودتك إلى مصر تكون على الأهلي؟"، أجاب مهاجم الخليج السعودي: "حتى لو لم يوجد بند الأولوية ستكون للأهلي، وأنا من سأتحدث مع النادي حال عودتي إلى مصر، لو النادي لا يريدني ووقتها يوجد عروض ممكن أنظر لها".

وعن إمكانية انضمامه إلى الزمالك، قال محمد شريف: "بالنسبة لي لو عدت إلى مصر الأولوية ستكون للأهلي، اتفقت مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء على ذلك، وكلمتي عقد، ولكن لا يوجد شيء مكتوب وغير متأكد من ذلك لأن هذا الأمر كان بين الناديين".