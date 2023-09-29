عبدالملك: الزمالك صعب موقعة أرتا سولار.. وما فعله أوسوريو "غريب جدا"

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك أن مواجهة الزمالك المقبلة أمام أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية صعبة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الزمالك صعب مباراة أرتا سولار بعدما استقبل هدفين في الذهاب، بسبب اللعب بتشكيل خاطئ والتعامل مع المباراة بشكل غير جيد، والمدرب تحدث بشكل خاطئ وغريب جدا عن فترة الإعداد بأن الزمالك خاض فترة إعداد مثل مانشستر سيتي الإنجليزي".

وأضاف: "أتمنى أن يلعب في المباراة بـ 2 مهاجمين ناصر منسي وسيف الجزيري، ولكن يتواجد ثلاثي في خط الدفاع، والأقرب حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمد عبدالشافي لو لعب بثنائي في خط الهجوم، مع وجود زيزو ومصطفى شلبي وأوباما، والاستحواذ سيكون بشكل أكبر للزمالك بكل تأكيد في المباراة".

وواصل: "فتوح سيكون له دور كبير في المباراة لو شارك، خصوصا أنه يجيد اللعب على الجبهة اليسرى ومن ثم الدخول إلى عمق الملعب، وهو يصنع الفارق كثيرا لأنه لاعب مهاري للغاية، والأمور ليست صعبة على نادي الزمالك مطلقا، واتوقع فوز الزمالك بنتيجة 4-0".