شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الكاراتيه تعتمد القائمة المغلقة فى الجمعية غير العادية بحضور 88 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد منذ قليل الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري للكاراتيه، والتى شهدت اعتماد تعديل بعض البنود فى "اللائحة الاسترشادية" للاتحاد، وابرزها يخص نظام الانتخابات حيث سيتم وضع نظام " القائمة المغلقة"

وترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي للاتحاد وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، حيث حضر 88 ناديا من أصل 103 لهم حق الحضور .

وجه محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه الشكر كل من حضر اجتماع الجمعية العمومية اليوم من رئيس أندية وأعضاء مجلس الإدارة، وحضور 88 مندوبين من أصل 103 نادي من الجمعية العمومية وذلك يمثل ثقة كبيرة للاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر ان تعقد بعد قليل اجراءات العمومية العادية والتى ستناقش الميزانية والحساب الختامى للاتحاد