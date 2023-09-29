شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى الليلة بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فريق بيراميدز، بقيادة البرتغالى باتشيكو، لتجنب أى مفاجآت في ثانى مباراة فى تاريخ الفريق بدوري أبطال أفريقيا، حينما يستضيف نظيره الجيش الرواندي فى إياب دور الـ"32" للبطولة.

يشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا بعدما احتل المركز الثاني فى الدوري المصري للموسم الماضي.

بينما يخوض الجيش الرواندي موسمه الـ18 في دوري أبطال أفريقيا، وللموسم الثاني على التوالي يتأهل لدور الـ32.

نجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إياباً بهدفين دون مقابل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندى بدوري ابطال افريقيا

ويستضيف بيراميدز في السادسة من مساء اليوم الجمعة نظيره الجيش الرواندى على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دوري الأبطال بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

قائمة بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندى بدوري الابطال

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجيش الرواندي في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فيستون ماييلي