شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للأهلى ومحاضرة من كولر فى المعسكر قبل مواجهة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صباح اليوم الجمعة مرانا خفيفا بمعسكره المغلق استعداداً لمواجهة سان جورج الاثيوبى ثم يعقد المدرب السويسري محاضرة مع اللاعبين لشرح خطة المباراة.

يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء اليوم الجمعة فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الليلة.