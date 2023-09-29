شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد قوته الضاربة أمام أرتا سولار بإياب دور الـ32 فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قوته الضاربة أمام أرتا سولار في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدعم الرباعى حمزة المثلوثى، عمر جابر، نبيل عماد "دونجا" ومحمود علاء صفوف الفريق الأبيض أمام أرتا سولار، بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من دور نايل بقرار من الجهاز الفني بقيادة أوسوريو لإراحتهم بإستثناء محمود علاء الذى غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لطرده في مباراة بيراميدز بالجولة الأولى.

ويجرى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، عدة تعديلات على تشكيل الزمالك حيث استقر على إعادة التونسى حمزة المثلوثى وعمر جابر ودونجا وسيف الجزيرى لتشكيل الفريق الأبيض الأساسى أمام أرتا سولار الجيبوتى بعد غيابهم عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بدورى نايل.

ويرغب أوسوريو في الدفع بالقوة الضاربة للفريق الأبيض أمام أرتا سولار، خصوصاً أنها لا تقبل القسمة على اثنين، والزمالك مطالب فيها بالفوز بثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهزيمة أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات أرتا سولار لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.