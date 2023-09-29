الأهلي أمام سان جورج وقمة بين برشلونة وإشبيلية.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 29-9-2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، فضلا عن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي فريق سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد، ليضع قدما في دور المجموعات.

وضمن منافسات البطولة ذاتها، يواجه بيراميدز الجيش الرواندي، على ملعب الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في كيجالي بالتعادل السلبي.

وفي الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، يصطدم الطائي بالنصر، والفيحاء يواجه الاتحاد، والهلال يستضيف الشباب، في إطار منافسات الجولة الثامنة.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز ضد الجيش الرواندي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم 2".

الأهلي ضد سان جورج، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

أورلاندو بايريتس ضد جوانينج جالاكسي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري السعودي

الطائي ضد النصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD"

الحزم ضد التعاون، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

الفيحاء ضد اتحاد جدة، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

الهلال ضد الشباب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

الدوري الإسباني

برشلونة ضد إشبيلية، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الألماني

هوفنهايم ضد بروسيا دورتموند، في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد لانس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".