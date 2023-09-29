تفاصيل اللقاء بالصور.. لبيب والعتال بالأحضان في نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، المرشح المستقل هاني العتال نائب رئيس النادي السابق والمرشح لنفس المنصب على هامش الزيارات الميدانية للمرشحين واللقاء مع أعضاء الجمعية العمومية.

وحرص "العتال" على توجيه التحية إلى حسين لبيب وقائمته، ورد مرشح رئاسة الزمالك بدوره بالترحيب بهاني العتال ودار بينهما حوارا قصيرا أجمعا خلاله على أن المنافسة الشريفة هي ما يحتاج له الزمالك في المرحلة المقبلة .

ووجهت أعضاء الجمعية العمومية الإشادة لحسين لبيب وهاني العتال على الأجواء الرائعة التي يفرضها الثنائي في إدارة حملة كل منهما الانتخابية داخل النادي.

وتجرى انتخابات الزمالك المقبلة في 20 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات كاملة.