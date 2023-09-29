شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى بداية مشواره الأفريقى قبل مواجهة سان جورج الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه ، وقبل مواجهة سان جورج الإثيوبى ،نستعرض ماذا يفعل الأهلى فى بداية مشواره الأفريقى فى آخر 10 سنوات..

2023/ 2024

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

2022 / 2023 عاد الأهلي من تونس بفوز ثمين على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد سجله محمد عبد المنعم فى الوقت القاتل، في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا وفى لقاء العودة حقق المارد الاحمر الفوز على بطل تونس بثلاثية دون رد سجلها أحمد عبد القادر هدفاً وحمدى فتحى هدفين. 2021 / 2022 2021 / 2022

التقى الأهلى مع الحرس الوطنى بطل النيجر فى دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، وتعادل المارد الأحمر ذهاباً بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق فوزاً كاسحاً فى مباراة الإياب بالقاهرة بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف. 2020 /2021 2020 /2021

التقى الأهلى مع فريق سونيديب بطل النيجر فى الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021، فاز المارد الأحمر ذهاباً 1-0 وكرر انتصاره فى مباراة الإياب 4-0.

2019/2020

التقى الأهلى مع فريق اطلع بره من جنوب السودان فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2019 – 2020، فاز المارد الأحمر ذهابا 4 – 0، وكرر انتصاره فى مباراة الإياب بنتيجة 9 – 0.

2018/2019



2017 تقابل الأهلى مع جيما آبا جيفار الإثيوبى فى دور الـ32 موسم 2018 / 2019، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون مقابل.2017



التقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب إفريقى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017 فاز المارد الأحمر بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، وحسم التعادل السلبى مباراة الإياب.

2016 التقى الأهلى مع بيدفيست الجنوب إفريقى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017 فاز المارد الأحمر بهدف نظيف فى مباراة الذهاب، وحسم التعادل السلبى مباراة الإياب.2016 واجه الأهلى نظيره ريكرياتيفو الأنجولى فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز المارد الأحمر فى مباراة الإياب بهدفين دون رد. 2015 2015 تفوق الأهلى على الجيش الوطنى الرواندى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 2-0.

2014 2014

تخطى الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى بصعوبة بالغة فى بداية مشواره الأفريقى عام 2014، حيث تبادل الفريقين الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 1-0، قبل أن يحسم المارد الأحمر تأهله بركلات ترجيح بنتيجة 4-3.





2013افتتح الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2013 بمواجهة فريق توسكر الكينى فى دور الـ32، وفاز المارد الأحمر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 وتأهل لدورالـ16 بالبطولة.



2011 تقابل الأهلى مع البن الإثيوبى فى دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، وفاز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة فى مباراة الإياب.2011

بداية مشوار الأهلى الأفريقى عام 2011 جاءت ضد فريق سوبر سبورت بطل جنوب أفريقيا، فاز المارد الأحمر ذهابًا 2-0، وخسر فى مباراة الإياب بهدف دون رد.

استهل فريق الأهلى مشواره فى بطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2010 بمواجهة فريق جانرز بطل زيمبابوى فى دور الـ32، وخسر المارد الأحمر ذهابًا 1-0، وفاز فى لقاء الإياب 2-0، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة.