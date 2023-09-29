شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الأهلى مع أندية إثيوبيا قبل مواجهة سان جورج الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي فى السابعة مساء اليوم الجمعة لخوض مباراته ضد سان جورج الإثيوبي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعد لقاء اليوم هو الثانى بين الفريقين فى تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الاهلى بثلاثية دون رد وكان اللقاء الاول للمارد الاحمر أمام سان جورج الاثيوبى بينما سبق وواجه الأهلي من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الإثيوبية كانت مع نادي البن الإثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وفاز بالبطولة.





المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.

ولعب الأهلي مع أندية إثيوبيا 7 مباريات، فاز في 3 مباريات ، وتعادل فى ثلاث وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف.