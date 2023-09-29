شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة جمعت سان جورج مع الأندية المصرية قبل لقاء الأهلى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الاهلى مع فريق سان جورج الإثيوبى، فى إياباب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

ويلعب سان جورج أمام الأهلي للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته القارية، بينما سبق ولعب الفريق الإثيوبي 12 مباراة أمام الفرق المصرية وحقق الفوز فى ثلاث مواجهات وخسرأربع مرات بينما تعادل خمس مرات.

وجاءت مواجهات سان جورج أمام الفرق المصرية كالآتي:

اللقاء الأول.. واجه سان جورج فريق الأولمبي فى دوري أبطال أفريقيا 1967، وفاز الفريق الإثيوبي ذهابا 3-2 بينما انسحب الأولمبي إيابا.

اللقاء الثانى والثالث.. واجه سان جورج فريق الاتحاد السكندري فى كأس الكؤوس الأفريقية 1975 ونجح الفريق المصري في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل وتعادل إيابا بدون أهداف.

اللقاء الرابع والخامس..واجه سان جورج فريق الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا 1997، ونجح الأبيض في الفوز ذهابا بهدفين دون مقابل بينما تعادل إيابا بهدف لكل منهما.





اللقاء السادس والسابع.. واجه سان جورج فريق إنبي فى دوري أبطال أفريقيا 2006، وتعادل ذهابا بدون أهداف بينما في الإياب تغلب الفريق الإثيوبي بهدف دون مقابل.

اللقاء الثامن والتاسع..واجه سان جورج فريق الزمالك مجددا فى دوري أبطال أفريقيا 2013 وتعادل ذهابا بهدف لكل منهما، وإيابا بهدفين لكل منهما، وتأهل الأبيض بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

اللقاء العاشر والحادى عشر.. لعب سان جورج فريق إنبي فى الكونفدرالية 2013، وفاز ذهابا على إنبي بهدفين دون مقابل بينما خسر إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وتأهل الفريق الإثيوبي بأفضلية الأهداف خارج الأرض.

اللقاء الثانى عشر..لعب سان جورج أمام الاهلى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا ، سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.