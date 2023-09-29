شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جابر والمثلوثى لقائمة الزمالك أمام أرتا سولار واستبعاد محمود علاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء غدا السبت باستاد القاهرة الدولي.
وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.
خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .
ويرغب أوسوريو في الدفع بالقوة الضاربة للفريق الأبيض أمام أرتا سولار، خصوصاً أنها لا تقبل القسمة على اثنين، والزمالك مطالب فيها بالفوز بثلاثة أهداف لضمان التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهزيمة أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين.
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