شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب بالإمارات يومى 9 و10 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم اللاعبون المحترفون لمعسكر منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، بالإمارات يومى 9 و10 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المقرر لهما يومى 12 و16 من الشهر ذاته.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم 11 لاعبًا، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من 9 – 17 أكتوبر، ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر .

واللاعبون المختارون في القائمة هم: محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود حسن تريزيجية وطارق حامد واحمد حسن كوكا ومصطفي محمد وعمر مرموش وحمدي فتحى ومحمد شريف وسام مرسى وأحمد حمدى.

يأتي معسكر منتخب مصر بالإمارات في إطار استعدادات الفراعنة لافتتاح مشوارهم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

ويستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون في نوفمبر المقبل، وذلك ضمن الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى بتصفيات المونديال.