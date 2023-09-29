الأهلى يصل استاد القاهرة لمواجهة سان جورج في إياب دور الـ32 الأفريقى

القاهرة - سامية سيد -

وصلت حافلة فريق الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا ، وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سانت جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية. فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي.