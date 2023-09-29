شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يضع برنامجاً خاصاً لـ مستبعدى الاتحاد السكندرى من لقاء الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز طارق العشرى المدير الفني للاتحاد السكندرى مستبعدى سيد البلد من مباراة الإسماعيلى التي أقيمت بالأمس الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية من دورى نايل.

ووضع المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى،برنامجاً خاصاً لـ عمرو خليل، أحمد الشيخ، عبد الغني محمد، مصطفى إبراهيم، فرانك آلان، الحبيب حسن عبده، وفوزي الحناوي من أجل وصولهم لأعلى معدلات اللياقة البدنية.

ويرغب طارق العشرى في الاستفادة من جميع العناصر قبل مواجهة فريق الجونة في المباراة المقرر لها يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل.

وحصد فريق الإسماعيلى أول ثلاث نقاط في دورى نايل بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الأمس الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

افتتح التسجيل للإسماعيلى حمدى النقاز في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل مابولولو للاتحاد السكندرى في الدقيقة 31، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للدارويش في الدقيقة 38، وعزز ياو أنور تقدم أصحاب الرداء الأصفر بالهدف الثالث في الدقيقة 51.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز السابع في ترتيب دورى نايل برصيد 3 نقاط، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بذات الرصيد من النقاط.