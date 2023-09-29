فانتازي.. يورجن كلوب يقدم تقريرا لإصابة رباعي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة توتنهام، عن موقف ألكسندر أرنولد من المشاركة في المباراة، وإصابات باقي الفريق.

وفي حديثه في مؤتمره الصحفي قبل المباراة صباح الجمعة، قال كلوب: "تدرب ترينت أمس بشكل طبيعي وسيتدرب اليوم إيضا، وبعد ذلك علينا اتخاذ القرار".

وأضاف: "سيكون مع الفريق؟، أنا لست طبيبا لذلك لا أستطيع اتخاذ هذا القرار، ولكن يبدو أن يمكنه التواجد مع الفريق غدا والمشاركة".

وواصل: "تعرض ستيفان باجسيتيك لإصابة صغيرة، المشكلة مع ستيفان هي أنني أستطيع أن أتخيل أن الجميع يريد رؤيته يلعب أكثر وأنا أريد ذلك، ولكن علينا أن نكون حذرين".

وأردف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لجعله يتقدم بسرعة دون الضغط عليه، لقد وضعنا خطة محددة للغاية له ولكن في النهاية كان الأمر مخيبًا للآمال بالنسبة له بالطبع، ولكن بالنسبة لنا أيضًا أنه حصل على خطة أخرى".

واختتم يورجن كلوب: "تياجو ألكانتارا لا يزال غير متاح، وكذلك الظهير الأيمن الشاب "كونور برادلي" لا يزال غائبا، أعتقد أن هذا كل شيء".