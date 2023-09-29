انفعال وألفاظ.. تفاصيل ما حدث بين أوسوريو ومحمود علاء وتدخل هذا الشخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك تفاصيل ما حدث خلال مران اليوم بين الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق،. ومحمود علاء لاعب الفريق الأبيض.

قال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": الأمر بدأ عندما ذهب مدحت عبدالهادي المدرب المساعد إلى محمود علاء خلال التقسيمة وطالب استبداله.

أوضح المصدز: محمود علاء اعترض على قرار المدرب المساعد ورفض الخروج مؤكدا أنه جاهز للمشاركة في مواجهة الغد أمام أرتا سولار الجيبوتي.

أضاف المصدر: أوسوريو عندما شاهد عن بعد الحديث بين المدرب واللاعب توجه فورا، وطالب من اللاعب تنفيذ الأمر وهو ما جعل محمود علاء ينفعل بشدة ويوجه ألفاظ خارجة.

أتم المصدر: أوسوريو قرر على الفور استبعاد اللاعب من المعسكر وخوض مران منفرد لمدة أسبوعين، ومن جانبه قام عبدالواحد السيد بتغريم اللاعب مبلغ 250 ألف جنيه.