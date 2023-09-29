إصابة إبراهيم عادل في مباراة بيراميدز والجيش الروندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز حاليا على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

أوضح الطبيب أن اللاعب تعرض لإصابة مبدئيا عبارة عن التواء في أربطة الكاحل، وخرج مستبدلا في الشوط الأول وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

أشار المنيري إلى أن إبراهيم عادل سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.