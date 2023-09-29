فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي قبل انطلاقها غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي غدًا السبت، لذا يستعد لاعبو فانتازي الدوري الإنجليزي لاختيار التشكيل الأفضل، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

فانتازي.. أفضل 11 لاعب للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة السابعة من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. هالاند أم موريس "كابتن" الجولة السابعة؟ الإحصائيات تجيب

تريبير أم بوتمان؟.. خبراء الفانتازي يجيبون

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذو ملكية منخفضة للجولة السابعة



خبراء فانتازي يجيبون.. هل يستحق هالاند تفعيل خاصية "Triple Captain"



هل يجب عليك إحضار لاعب "Double Gameweek".. خبراء الفانتازي يجيبون

فانتازي.. أهم لاعبي لوتون تاون في الـ "Double Gameweek7"

الأولوية لصلاح أم سون؟.. خبراء الفانتازي يجيبون



فانتازي.. "من بينهم صلاح" من هو أفضل بديل لساكا؟

فانتازي.. تعرف على اللاعبين الموقوفين والقريبين من الإيقاف في الدوري الإنجليزي

فانتازي.. عودة ثنائي مانشستر يونايتد للتدريبات الجماعية



فانتازي.. أرتيتا يكشف سبب استبدال رايس مبكرا



فانتازي.. مدرب نيوكاسل يحدد مدى إصابة هارفي بارنز



فانتازي.. أرتيتا يكشف تطورات 5 مصابين بينهم ساكا



كم يجب أن تنفق على الدفاع؟.. خبراء الفانتازي يجيبون



فانتازي.. بوتشيتينو يقدم تحديثًا بشأن إصابه بن تشيلويل



فانتازي.. الأرقام تحسم الجدل بين صلاح وسون



فانتازي.. أرتيتا يتوقع غياب خماسي الفريق عن مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي



فانتازي.. "سيئة" بوتشيتينو يحدد حجم إصابة بن تشيلويل



فانتازي.. يورجن كلوب يقدم تقريرا لإصابة رباعي الفريق



فانتازي.. مدرب نيوكاسل يؤكد غياب بارنز ثلاث أشهر وإصابه 3 لاعبين



مانشستر يونايتد يعلن إصابة مارتينيز وغياب ريجيلون



فانتازي.. ألفاريز يكمل سلسلة فشل اللاعبين الأكثر شراء للجولة



فانتازي.. هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا

