فانتازي.. "من بينهم صلاح" من هو أفضل بديل لساكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يعد نجم توتنهام سون هيونج مين، ولاعب أستون فيلا ديابي، من بين أهم أختيارات كشافة الدوري الإنجليزي ليحلوا محل ساكا جناح أرسنال المصاب.

مع وجود شك بشأن مشاركة بوكايو ساكا (8.7 مليون جنيه إسترليني) في رحلة أرسنال إلى بورنموث، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، يبحث كشافة الفانتازي عن البدائل الجيدة للجناح الإنجليزي في الدوري الممتاز.

ويعد سون هيونج مين (9.2 مليون جنيه إسترليني) ومحمد صلاح (12.5 مليون جنيه إسترليني) من أفضل البدلاء لساكا قبل الموعد النهائي للجولة السابعة يوم السبت 30 سبتمبر.

نجم أرسنال هو لاعب خط الوسط الأكثر اختيارًا في فانتازي، حيث يتواجد في تشكيل 62.4 من مدربي فانتازي، وتتزايد نسب بيعه بسسب تأكد غيابه عن مباراة الجانرز المقبلة.

ويتعين على هؤلاء المدربين اتخاذ قرار حاسم بعد أن قدم ميكيل أرتيتا تحديثًا عن ساكا اليوم الجمعة قبل السفر إلى بورنموث.

وقال أرتيتا للموقع الرسمي للنادي: "حسنًا، هل هو لائق بما يكفي وجيد ليتم إشراكه في مباراة غدًا؟، أنه لم يتدرب مع الفريق حتى الآن".

في حين أنه ليس هناك شك في تحقيق ساكا الكثير من النقاط ضد بورنموث إذا كان متاحًا، فإن جدول أرسنال قصير المدى يشير إلى أنه قد يعاني من أجل تحقيق المزيد من النقاط فيما بعد، حيث يواجهون خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، مانشستر سيتي وتشيلسي، بالإضافة إلى وست هام ونيوكاسل يونايتد.

وعلى الجانب الآخر، يتمتع سون جناح توتنهام هوتسبير ونجم ليفربول صلاح بمباريات أكثر سهولة في نفس الفترة من الدوري الإنجليزي.

أدت مشاركة سون في مركز المهاجم إلى تصاعد نقاطه في فانتازي، حيث أظهر قدرته على تحقيق نقاط ضخمة قبل المواجهات المصنفة "سهلة" مع لوتون تاون وفولهام وكريستال بالاس.

وسجل الكوري الجنوبي جميع أهدافه الخمسة هذا الموسم في مبارياته الثلاث التي شارك فيها كمهاجم، محققًا في مباراتين منهم 20 و14 نقطة.

تعزز مباريات توتنهام أيضًا مكانة جيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) في خط الوسط بدءا من الجولة الثامنة.

وسجل صانع الألعاب الإنجليزي هدفين وأربع تمريرات حاسمة في أول ست مباريات له ويبلغ متوسط نقاطة 6.5 في المباراة الواحدة تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو.

يجب على مالكي ساكا أيضًا وضع خطة لشراء صلاح بسبب جدول مباريات ليفربول "السهل"، حيث أهداف المصري الثلاثة وأربع تمريرات حاسمة أكسبته 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ساكا وسون في صدارة ترتيب لاعبي خط الوسط الأكثر تحقيقا للنقاط.

يواجه صلاح كل من لوتون تاون وفولهام وكريستال بالاس خلال الجولات التي تلي مواجهة توتنهام في الأسبوع المقبل.

يقدم موسى ديابي لاعب أستون فيلا (6.7 مليون جنيه إسترليني) لمدربي فانتازي سلسلة طويلة من المباريات "الجيدة".

وسجل الفرنسي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين حتى الآن هذا الموسم، بمتوسط 5.3 نقطة في المباراة الواحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.