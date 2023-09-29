شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي أمام سان جورج في إياب دور الـ32 الأفريقي تضم الشحات ومعلول وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم دكة الأهلي في مباراة الأياب أمام سان جورج الأثيوبي الليلة بدوري الأبطال ، كلاً من : مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة سان جورج الأثيوبي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في أياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، ، محمد هاني ، كريم الدبيس ،أحمد نبيل كوكا ، أحمد عبد القادر ، محمد الضاوي "كريستو" ، محمد مجدي أفشة ، إمام عاشور ومحمود عبد المنعم "كهربا"

ووصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة، استعدادًا لمباراة سانت جورج في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا. وفور وصول حافلة الفريق حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية.

وخاض الفريق مرانه الختامي لمباراة سانت جورج أمس، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين.

كما حرص كولر بعد المحاضرة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني، في حضور خالد بيبو مدير الكرة، لتأكيد تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يقود اللاعبين في تقسيمة قوية. فيما قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات المران الجماعي

ويستضيف الاهلى في السابعة مساء اليوم الجمعة نظيره فريق سان جورج الاثيوبى في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز المارد الاحمر بثلاثية نظيفة.