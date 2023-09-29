شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إبراهيم عادل بإلتواء فى الكاحل أمام الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

أوضح الطبيب أن اللاعب تعرض لإصابة مبدئيا عبارة عن التواء في أربطة الكاحل، وخرج مستبدلا في الشوط الأول وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

أشار المنيري إلى أن إبراهيم عادل سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.