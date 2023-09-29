شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم بثنائية على الجيش الرواندى فى دقيقتين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى فتحى لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك الجيش الرواندى بتسديدة يسارية أكثر من رائعة فى الدقيقة 18 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد الدفاع الجوى، في إطار إياب دور ال32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا بدون أهداف في كيجالي.

وبعد دقيقتين نجح وليد الكرتى فى تسجيل الهدف الثانى لبيراميدز من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد توفيق - أسامة جلال - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.