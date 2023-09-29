شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مقرب من محمود علاء يكشف تفاصيل أزمة استبعاده من قائمة الزمالك أمام سولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمود علاء مدافع فريق الزمالك، كواليس ما حدث في تدريب الفريق الأخير قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتى المقرر لها غدا السبت في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية، وحقيقة خروجه عن النص وسبب استبعاده من قائمة المباراة.

وقال المصدر إن الجهاز الفني أجرى تقسيمة فنية في نهاية مران اليوم، وقام أوسوريو بتوجيه مدحت عبد الهادي المدرب العام للدفع بجهود علاء مع الفريق الأساسي في الشوط الثاني خلال التقسيمة لتجهيزه كبديل في مواجهة أرتا سولار.

أضاف المصدر ، فى المقابل مدحت عبد الهادي طلب من المدافع الخروج من الملعب إلا أن محمود علاء طلب مواصلة التدريبات حتى يكون جاهزا إلا أن المدرب العام أخطر اللاعب بأن أوسوريو هو من طلب خروجه من الملعب وعندما شاهد المدرب الكولومبي شد وجذب في الحديث بينهما توجه إلى الثنائي وقال أنه لم يطلب مغادرة محمود علاء للتدريب ولكن بعد هذه الانفعالات طلب منه المغادرة.

بعدها تدخل عبد الواحد السيد مدير الكرة، ليقرر تغريم اللاعب 250 ألف جنيه على خلفية تلك الأحداث.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراة بطل جيبوتي المرتقبة، وكان الأبيض خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا، بهدفين دون رد.