شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مشاركاً في دورة حكام الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد الإمارات للشطرنج دورة الحكام المستجدين في قاعة الهيئة العامة للرياضة بمشاركة 30 منتسباً، ويحاضر فيها المحاضر الدولي مهدي عبد الرحيم، مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي والحكم الدولي فيصل محمد الحمادي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الشطرنج.

وأكد سلطان علي الطاهر رئيس الجهاز الفني في الاتحاد، أن تنظيم الدورة يهدف إلى استقطاب وتأهيل عدد من الحكام الجدد ضمن البرامج التأهيلية التي أعدها مجلس الإدارة لكل الفئات للكوادر الإدارية والفنية، وهناك اهتمام خاص بالحكام، ويكفي أن وجود 30 دارساً يؤكد مدى الاهتمام والإقبال أيضاً.

وأضاف أن هذه الدورة تعتبر بداية مشوار الحكام الجدد، كما أن الناجحين في الدورة سيحصلون على شهادة، وهي من المتطلبات للحصول على الشارة الدولية كحكم اتحادي، وبعدها الترشح لدرجات التحكيم المختلفة، وبالتالي الدورة تفتح باب الدخول لسلك التحكيم.

وتناقش الدورة قانون اللعبة من كل جوانبها، وأشار الطاهر إلى أن مبادرات الاتحاد لن تتوقف في مثل هذه الدورات، لأنها من العناصر الرئيسية للعبة والاهتمام ليس باللاعبين واللاعبات فقط، بل إن الجوانب الإدارية والفنية لها مكانة في أجندة الاتحاد المحلية.