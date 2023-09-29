شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي الأعلى أجراً في الأهلي المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مفاوضات تمديد عقد محمد الشناوي قائد الفريق وحارس مرمى منتخب مصر بعدما تم الاستقرار مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تعديل المقابل المادي الذي يتقاضاه الحارس حتى يكون الأعلى أجراً في القلعة الحمراء.

وكشف مصدر بالنادي الأهلى، أن تمديد عقد الشناوي يعتبر تقديراً لموقف الحارس الذى رفض عرضاً مغرياً من النصر السعودي للرحيل عن القلعة الحمراء تنفيذاً لرغبة الإدارة بالبقاء للحاجة لجهوده.

أضاف المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في تعديل القيمة المادية للشناوي حتى يصبح الأعلى أجراً في صفوف الفريق بعدما تخطى عقد حسين الشحات صانع ألعاب الفريق عقد الشناوي في ظل تمديد تعاقد اللاعب مؤخراً.

وينتهى تعاقد محمد الشناوي مع الأهلى في يوليو 2025،ولكن إدارة القلعة الحمراء ممثلة في خالد بيبو سوف تفاتح الحارس في إضافة الموسم الجديد في عقده ليصبح ممتداً حتى 2026 بعد تقدير العقد وتعديله مادياً.