شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم نجم دفاعه 250 ألف جنيه ويبعده عن التدريبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية(250 ألف جنيه) على محمود علاء مدافع الفريق مع استبعاده من التدريبات الجماعية وإلزامه بخوض تدريبات منفرداً لمدة أسبوعين.

وأكد عبد الواحد السيد أن القرار تم بسبب خروج اللاعب عن النص، وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وقرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد محمود علاء من معسكر الفريق لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها السبت في السابعة مساءً،في استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الزمالك في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً لخوض مباراة بطل جيبوتي المرتقبة، بعدما كان «الأبيض» خسر لقاء الذهاب الذي أقيم في تنزانيا، بهدفين دون رد.