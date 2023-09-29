شكرا لقرائتكم خبر عن «شواهين» تحقق أفضل توقيت في شارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت الجمعة منافسات جديدة لشارة ديوان رئيس الدولة لسباقات الهجن العربية، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد 18 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وامتد السباق لمسافة 3 كيلومترات.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول«شواهين» لحران بن هويدن، بزمن وقدره 4:42:13 وهو التوقيت الأفضل الذي تم تحقيقه في السباق، الشوط الثاني «كفو» لطارش المسافري، الشوط الثالث «غصايب» لصالح المنصوري، الشوط الرابع «مستحيل» لسهيل الكتبي، الشوط الخامس «عجايب» لمصلح المنصوري، الشوط السادس «منحاش» لأحمد الكتبي، الشوط السابع «الحذرة»لفيصل الطنيجي، الشوط الثامن«وضحة» لعبد الله الكتبي، الشوط التاسع «مخوف» لراشد الراشدي، الشوط العاشر «شديدة» لمحمد الهاجري، الشوط الحادي عشر«اليمامة» لعبد الله الكتبي، الشوط الثاني عشر «مناور» لناصر مردد، الشوط الثالث عشر «لحقة» لسالم الزحمي، الشوط الرابع عشر «مصلب» لسعيد الرملي، الشوط الخامس عشر «الظبي» لحمدان الكتبي، الشوط السادس عشر «الفارس» لسلطان سيف مبارك بن غويث الكتبي، الشوط السابع عشر «دخول جماعي لكل من دمعة لسلطان الكتبي ومسكتة لفائز القايدي»، الشوط الثامن عشر«الشهم» لحمد الكتبي.

وتتواصل منافسات سباق شارة ديوان رئيس الدولة السبت بتحديات سن اللقايا، يعقبها الأحد تحديات الإيذاع.