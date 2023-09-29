شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوري يتطلع لتسجيل بداية ناجحة في اختبار زمن زوارق الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع زورقا فريق فيكتوري لتسجيل نتائج جيدة السبت في تصفيات أفضل زمن ضمن جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - سردينيا) الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة -فورمولا1- التي انطلقت على مياه البحر الأدرياتيكي قبالة شواطئ مدينة أولبيا في جزيرة سردينيا الجمعة، وتستمر حتى الأحد بمشاركة 20 زورقاً يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة.

ويسعى المتسابقون، أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3»وزميله السويدي إريك ستارك قائد زورق «فيكتوري 4» إلى حجز مكان ضمن كوكبة الزوارق التي تنافس على لقب الجولة الرابعة وقبل الختامية، حيث تقرر أن يخوض 16 متسابقاً من أصل 20 مشاركاً في الجولة السباق المرتقب الأحد، مما يصنع تحدياً صعباً لهما خلال هذه المحطة.

أحمد الفهيم

وأكمل فريق فيكتوري تجهيزاته للسباق المرتقب من أجل مواصلة المشوار الناجح هذا الموسم واستمرار المنافسة على صدارة الترتيب العام، حيث يحتل زورق «فيكتوري 4»بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 28 نقطة.

واطمأن وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والجهاز الفني لفريق فيكتوري على الجاهزية التامة للمتسابقين والزوارق من خلال إجراء التجارب الحرة «الجمعة»والتي جرت بمشاركة جميع الزوارق المشاركة، وأجرت المناورات حول كورس السباق الذي يعتبر الأقصر في جميع السباقات حيث يصل طوله إلى 1500 متر والأصعب أيضاً لوجود 7 عوامات التفاف 6 منها برتقالية اللون وواحدة صفراء.

ويتطلع زورقا فريق فيكتوري لتسجيل نتائج جيدة، عبر أحمد عبد الكريم الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3» وزميله السويدي إريك ستارك قائد زورق «فيكتوري 4».

وقال أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق «فيكتوري 3» والذي يشارك في التحدي العالمي للمرة الأولى هذا الموسم، إن سباق جائزة إيطاليا الكبرى، يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة وسط مشاركة 20 زورقاً، مؤكداً أن سيركز بقوة من أجل التأهل ضمن أفضل 7 زوارق ومن ثم مواصلة المشوار الأحد في السباق الرئيسي.

وأكد الفهيم أن كورس السباق القصير قد يشكل تحدياً صعباً للجميع لكنه يفضل مثل هذه المسارات التي تظهر مهارة المتسابق، متمنياً أن يحالفه التوفيق هو وزميله المتسابق السويدي إريك ستارك.