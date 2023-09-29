شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جمعيتي الإمارات وعُمان للخيول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وفد الاتحاد العماني للفروسية والسباق الذي ضم ظبية بنت سامي بن حمد البوسعيدية، رئيسة لجنة الخيول العربية والمنظمات الدولية، وسعود بن حارب بن ثويني آل سعيد، نائب رئيس اللجنة، وأحمد بن عبد الواحد الحراصي.

ونقل الشيخ زايد بن حمد للوفد العماني، تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية.

واطلع الوفد خلال اللقاء على التجربة الرائدة للإمارات، في مجال الاهتمام بالخيول العربية، وتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة للملاك والمربين والعارضين، وتنظيم الفعاليات والمسابقات المختلفة محلياً ودولياً.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تسجيل وتوثيق الخيل العربية، وبرنامج سجل الأنساب الإلكتروني، ونظام تسجيل وتوثيق الخيل العربية، وآلية العمل وبرنامج تسجيل المواليد.