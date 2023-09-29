شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الإمارات تخوض تحدي السرعة في مونديال الفورمولا1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القمزي: تحد كبير في سباق الزمن بثوبه الجديد

تنطلق السبت محطة مهمة ضمن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي تقام في مدينة أولبيا في إيطاليا، وهي سباق أفضل زمن وتحدي السرعة الذي يشارك من خلاله كوكبة من نجوم الإمارات بحضور فرق أبوظبي والشارقة والفيكتوري في المنافسة العالمية التي تشهد مشاركة كبيرة لأفضل الأبطال في هذه الفئة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك حامل لقب البطولة فريق أبوظبي عبر نجومه ثاني القمزي وراشد القمزي من أجل مواصلة رحلة المنافسة على جمع النقاط والمراكز الأولى من أجل البقاء في صلب المنافسة على الترتيب العام.

وتقام منافسات أفضل زمن اليوم بطريقة مغايرة ومختلفة عن الجولات الماضية، وذلك بتقسيم المنافسة إلى مرحلتين، حيث تنطلق المرحلة الأولى بمجموعتين في الصباح الباكر ويتأهل من كل مجموعة 7 زوارق، لتشارك في المرحلة الثانية والنهائية 14 زورقاً تحاول الوصول للزمن الأفضل في ما بينها، ولاحقاً في اليوم الثاني، يتم إجراء سباق قصير بين الستة زوارق المتبقية ليتأهل منها زورقان إلى السباق الرئيسي ويكتمل عدد الزوارق المشاركة في السباق ( 16 زورقاً).

ويحل ثاني القمزي على زورق «أبوظبي 2» حالياً في المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة وبرصيد 19 نقطة، ويمنّي النفس بأن يتفوق من خلال الجولة الحالية كي يتقدم للأمام في الترتيب العام.

ويتصدر البطولة السويدي جوناس آندرسون برصيد 43 نقطة، ويأتي ثانياً زورق الفيكتوري بقيادة إريك ستارك ورصيده 28 نقطة، وثالثاً زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندبيرجن ورصيده 27 نقطة.

وأكد ثاني القمزي قائد زروق «أبوظبي 2» والبطل المخضرم في صفوف فريق أبوظبي، أن تغيير نظام وتصفيات أفضل زمن لن يغيّر من رغبته وطموحه في أن يقدم في هذه الجولة أفضل ما لديه للوصول للمراكز الأولى، وقال: «بالرغم من تغيير النظام وبشكل كامل عن التصفيات السابقة، إلا أن ذلك لن يمنعني من محاولة تقديم أفضل ما لديّ ومحاولة الوصول لتحقيق الزمن والسرعة الأعلى، الطريق للقب السباق الرئيسي يبدأ من سباق السرعة وسأقدم الأفضل كي أصل للنتيجة الأفضل».

وأضاف ثاني القمزي: «يحمل سباق الزمن في ثوبه الجديد تحدياً كبيراً أمام المشاركين، ويجب أن يكون التركيز عالياً في تصفيات الصباح حيث إنها ستكون دقيقة للغاية، وقد يتعرض المتسابق للخروج في حال لم يقدم أفضل ما لديه، تنتظرنا مراحل طويلة وأتمنى التوفيق عبر كل المراحل».

وعن انضمام المتسابق راشد القمزي للمنافسة في سباقات الفورمولا1، أكد ثاني أن حضوره يشكل إضافة قوية للفريق وسيكون أمامه مستقبل في سباقات الفورمولا1 بعد أن أثبت قوته وجدارته في الفورمولا 2.