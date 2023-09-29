شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الاتحاد للمبارزة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق في العاشرة من صباح السبت، على صالة أسماء بنت النعمان الرياضية، بالطوار في دبي، بطولة الاتحاد للناشئين للمبارزة تحت 20 سنة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمبارزة، ضمن أجندة مسابقاته للموسم الرياضي الحالي، المتضمنة 27 مسابقة لمختلف الفئات، وتكتسب البطولة التي تعد الأولى لهذه الفئة والثانية في «الروزنامة»، أهمية خاصة لدى الاتحاد الذي يعوّل عليها في رفد المنتخب بعناصر جيدة وإعدادهم للمشاركات الدولية القادمة على المستويات كافة.

ويخوض المنافسات المخصصة للبنين السبت، والأحد، للبنات اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً في الأسلحة الثلاثة (الفلوريه والايبيه والسابر)، 107 لاعبين ولاعبات، بواقع 55 لاعباً، و52 لاعبة، يمثلون أندية أبوظبي للمبارزة وشباب الأهلي والشارقة، والشارقة لرياضة المرأة والفجيرة والعين، وأكاديمية «إم كي إف اي»، على أن يتم تتويج الفائزين عقب انتهاء المنافسات.

وصرح علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد المبارزة، بأن البطولة تكتسب أهمية كبيرة لدى الاتحاد لكونها فرصة لاختيار عناصر المنتخب للناشئين للمشاركات السابقة، من خلال الجهاز الفني للمنتخب، مشيراً إلى أن الاتحاد يوليها اهتماماً كبيراً لتخرج بمستوى تنظيمي متميز من كل الوجوه لتحقق الجودة المطلوبة.