شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يفرض التعادل على بني ياس في «الشامخة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تصوير: محمد السماني

فرض فريق الإمارات التعادل السلبي على مضيفه بني ياس بملعب الشامخة في

المباراة التي أقيمت الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع بني ياس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً،في حين وصل الإمارات إلى النقطة الخامسة في المركز السابع.

ولم ينجح بني ياس في مواصلة حضوره الهجومي القوي الذي كان عليه في الجولات الماضية،رغم أفضليته على مستوى الفرص والاستحواذ بفضل اللعب

المتوازن ل«الصقور»، وشهدت المباراة فرصاً عدة وتألق لافت لسهيل عبدالله

حارس الفريق الضيف.

وحصل بني ياس على فرصتين في الشوط الأول عن طريق فرانشيسكو جيرالدو ويوسف نيكاتيه تألق الحارس سهيل عبدالله في ابعادهما.

وحد الإمارات بفضل التنظيم الجيد من خطورة«السماوي» واعتمد على

المرتدات وشكل خطورة على مرمى أصحاب الأرض وكان أبرزها الهجمة الرائعة التي قادها الرسام إنييستا وأبعدها فهد الظنحاني.

وفي الشوط الثاني وخاصة بعد النصف الأول ارتفع الإيقاع أكثر وشهد عدة

فرص للطرفين، وكان بني ياس المبادر عن طريق سواريز ونيكاتيه وعاد

الإمارات وهدد مرمى الظنحاني في فرصتين في آخر عشر دقائق،لكن لم تسفر جميع الفرص في كسر الصيام عن التسجيل.