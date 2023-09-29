شكرا لقرائتكم خبر عن خلوة استراتيجية في دبي البحري يؤسس للمستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد مقر إدارة الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية انعقاد أعمال الخلوة الاستراتيجية للنادي بحضور أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأعضاء مجلس الإدارة ومديري الإدارات والأقسام المختلفة لبحث مستقبل النادي ودراسة الظروف والتحديات من أجل الوصول إلى التميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027.

وحضر جلسات النقاش في الخلوة الاستراتيجية كل من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والأعضاء راشد ثاني العايل وعيسى محمد الحاج ناصر وخالد علي البلوشي وخالد خميس بن دسمال وعلي سعيد بن ثالث، إلى جانب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي ومديري الإدارات والأقسام في النادي.

وحرص أحمد سعيد بن مسحار، على التأكيد على تضافر الجهود والعمل يداً بيد في المجتمع الداخلي للنادي من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى والريادة في المجال الرياضي وهو الطريق الذي مهدت له ورسمته قيادتنا الرشيدة التي تدعو دائماً الشعب وقطاعاته ليكونوا الرقم واحد.

وقال ابن مسحار إن مثل هذه الجلسات التي تجمع أصحاب القرار والخبرة في مجال العمل الإداري والرياضي هي بوصلة لتحديد الاتجاهات وورش عمل تتبلور فيها نتائج إيجابية تسهم في الدفع بالعمل وتولد المبادرات والابتكار من خلال دراسة الواقع وخلق الفرص لتحقيق مبادئ الاستدامة وتجاوز التحديات ومن ثم الوصول إلى الأهداف والتي يتصدرها نجاح النادي وجهةً رياضية بحرية أولى في المنطقة والشرق الأوسط والعالم.

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شكر خالد علي البلوشي عضو مجلس إدارة النادي على جهوده الطيبة والمستمرة في العمل على تحقيق أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي من خلال الجهد الكبير والملموس الذي انتظم في إدارات النادي المختلفة منذ تشكيل مجلس الإدارة في الدورة الحالية.

وأشاد محمد عبدالله الفلاحي بدعم ومتابعة مجلس إدارة النادي وجهود رئيس مجلس الادارة ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة من خلال تشجيعهم لفريق العمل في الإدارة التنفيذية ومديري الإدارات المختلفة من أجل تحقيق أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي.